Федеральный апелляционный суд США отклонил иск штаба президента Дональда Трампа об отмене результата выборов в Пенсильвании, где победил кандидат от демократов Джо Байден.

Об этом сообщает Reuters.

Так, в коллегии из трех судей рассказали, что свободные и справедливые выборы являются залогом демократии.

"Обвинения в несправедливости серьезны. Они требуют конкретных обвинений, а затем доказательств. У нас нет ни того, ни другого", - рассказал судья Бибас.

Также в заключении суда утверждается, что "президента выбирают избиратели, а не юристы".

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о том, что он надеется оспорить результаты выборов президента США, и назвал их мошенническими.

Также мы писали, что Трамп назвал условие, при котором Байден войдет в Белый дом в качестве президента США.