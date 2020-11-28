Некоторым странам Европы удалось добиться стабилизации ситуации с коронавирусом благодаря ужесточению карантинных мероприятий. Такая ситуация наблюдается в Испании, Франции и Великобритании.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, недавно в Минздраве Испании сообщили, что вирус отступает на всей территории страны, в пятницу впервые индекс количества новых заражений на каждые 100 тысяч человек за две недели установился на уровне 307. В понедельник он находился на уровне 529. Речь идет о постоянном снижении с 9 ноября, когда был зафиксирован максимум за все время второй волны. Также Минздрав Испании сообщил, что в пятницу в стране выявлено 10,8 тысяч новых заражений, 294 инфицированных скончались.

Несмотря на положительную динамику, уровень заражения в стране, по словам главы Координационного центра по чрезвычайным ситуациям в области санитарной безопасности Испании Фернандо Симона, остается "очень высоким".

Во Франции, где уже четвертую неделю действует локдаун, наблюдается ежесуточный спад случаев заражения. За последние 24 часа выявлены 12 459 заражений, накануне этот показатель был почти на 1 тысячу выше - 13 563, а неделю назад за сутки диагностировали более 21 тысячи случаев коронавируса.

Между тем, за сутки зафиксировано 957 случаев смерти среди инфицированных: этот показатель включает 393 скончавшихся за сутки в больницах и 564 летальных исхода в домах престарелых за четверо суток.

Вспышка коронавируса впервые за три месяца стабилизируется в Великобритании. Так, за прошедшие сутки там обнаружили 16 022 новых случая заражения. Вчера это было 17 555 заражений. Также в стране зафиксирован 521 летальный исход среди инфицированных коронавирусом.

Правительственный научно-консультативный комитет утверждает, что коэффициент распространения инфекции составляет от 0,9 до 1,0. Это означает, что в среднем каждые 10 человек, у которых был диагностирован Covid-19, заражают от 9 до 10 человек.

В Великобритании 5 ноября был на четыре недели введен режим локдауна. На следующей неделе он сменится ограничениями, который будет принимать каждый субъект самостоятельно.

Между тем, в Италии вновь зафиксировали максимальный за вторую волну суточный прирост смертности - за минувшие сутки скончались 827 человек с коронавирусом, что немногим выше показателя накануне в 822 случая смерти.

Кроме того, выявили еще 28 352 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что, напротив, ниже, чем было зафиксировано в четверг (29 003).

Также сообщается, что в последние дни уровень смертности в Италии был выше, чем в других странах Европы. При этом снижается число ежесуточных госпитализаций, что позволяет предположить, что инфекция отступает. Так, общее число госпитализированных составляет 33 684, что на 354 пациента меньше, чем накануне.

Власти Кипра в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса заявили о намерении ввести на всей территории республики комендантский час в ночное время. По словам министра здравоохранения Кипра Константиноса Иоанну, эта мера будет применяться в период с 30 ноября по 13 декабря, ограничение будет действовать с 21:00 до 05:00 местного времени.

Кроме того, заведениям общепита будет предписано закрываться в 19:00 местного времени, в спортивных залах, магазинах, парикмахерских, кинотеатрах и музеях будут расширены меры социального дистанцирования.

Согласно статистике Минздрава Кипра, с начала эпидемии в республике скончались 48 человек с Сovid-19, при этом половина из этих летальных исходов приходится на ноябрь.

Напомним, в Украине власти обсуждают сценарии введения в стране тотального локдауна.

Также мы писали о том, что 27 ноября в Украине второй день фиксировали антирекорд: число новых зараженных коронавирусом перевалило за 16 000 человек.