В Тернопольской области СБУ пресекла деятельность незаконной группировки, которая раньше времени списывала рабочие авиазапчасти для вертолетов. Затем детали продавали частным фирмам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины разоблачила противоправный механизм поставки контрафактных авиазапчастей и оборудования к вертолетной технике, используемой при проведении агрохимических работ в нашей стране. Оперативники спецслужбы установили, что организовали сделку должностные лица одного из государственных авиационных предприятий на Тернопольщине. Чиновники действовали в сговоре с менеджментом подконтрольной коммерческой структуры. Злоумышленники незаконно списывали, демонтировали и вывозили с территории госпредприятия авиационные узлы и агрегаты, установленные на вертолетах Ми-2", - указано в сообщении.

Чтобы скрыть свою деятельность, местные чиновники документально списывали запчасти. Учитывая, что некоторые элементы оборудования находились в неудовлетворительном техническом состоянии, злоумышленники вносили фиктивные данные о проведенных ремонтных работ. Сотрудниками спецслужбы было установлено, что вся украденная техника была предназначена для агрохимических работ по всей Украине

Предварительно ущерб государству вследствие действий подозреваемых оценивается в пять миллионов гривен. По месту жительства и работы сообщников были найдены некоторые детали и документация к ним.

Напомним, прокуратура вернула в Государственный бюджет Украины 2,9 млн грн за несвоевременный ремонт и поставку истребителей МиГ-29.

Как сообщала "Страна", Украина не смогла заменить 40% импорта комплектующих из России для военных нужд.