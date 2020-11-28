После смерти легендарного футболиста Диего Марадоны его менеджер Стефано Чечи предположил, что он просто позволил себе умереть, поскольку ослабел физически и морально.

Об этом со ссылкой на Стефано Чечи пишет Football Italia.

"В последнее время он стал слабым физически и морально. Я думаю, он устал и позволил себе умереть, он больше не хотел жить", - сказал менеджер футболиста.

Кроме того, по его словам, Марадона при жизни был одиноким, скромным и добродушным человеком.

"Семейный хаос, окружавший Диего, означал, что у него никогда не было настоящего мира. Даже сейчас, когда он мертв, они все еще рвут друг другу волосы. По крайней мере, теперь он может быть с теми, кого любил больше всего, с его матерью и отцом. Теперь Диего спокоен", - сказал Чечи.

Напомним, 25 ноября умер легендарный футболист Диего Марадона. Ему было 60 лет. В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, 11 ноября его выписали. Однако долго прожить не удалось, у бывшего игрока случился сердечный приступ, который и стал причиной смерти.

Также мы писали о том, что по версии журналистов, Диего Марадона умер без денег.