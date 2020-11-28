"Позволил себе умереть". Менеджер легенды футбола считает, что Марадона не хотел жить
После смерти легендарного футболиста Диего Марадоны его менеджер Стефано Чечи предположил, что он просто позволил себе умереть, поскольку ослабел физически и морально.
Об этом со ссылкой на Стефано Чечи пишет Football Italia.
"В последнее время он стал слабым физически и морально. Я думаю, он устал и позволил себе умереть, он больше не хотел жить", - сказал менеджер футболиста.
Кроме того, по его словам, Марадона при жизни был одиноким, скромным и добродушным человеком.
"Семейный хаос, окружавший Диего, означал, что у него никогда не было настоящего мира. Даже сейчас, когда он мертв, они все еще рвут друг другу волосы. По крайней мере, теперь он может быть с теми, кого любил больше всего, с его матерью и отцом. Теперь Диего спокоен", - сказал Чечи.
Напомним, 25 ноября умер легендарный футболист Диего Марадона. Ему было 60 лет. В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, 11 ноября его выписали. Однако долго прожить не удалось, у бывшего игрока случился сердечный приступ, который и стал причиной смерти.
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