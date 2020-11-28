Лидер Китая Си Цзиньпин обратился к военачальникам страны с призывом усилить подготовку к боевым действиям.

Об этом со ссылкой на государственные издания Китая сообщает Daily Mai.

Так, в среду, 25 ноября, Си Цзиньпин провел встречу с военачальниками. Он призвал свои войска "не бояться смерти и невзгод и сосредоточиться на подготовке к победе в войне".

Напомним, в середине октября Си Цзиньпин уже призвал Китай готовиться к войне. Так, он призвал военнослужащих страны "направить ум и энергию на подготовку к войне". Также он потребовал "поддерживать состояние повышенной готовности" и быть "абсолютно лояльной, абсолютно чистой и абсолютно надежной" армией.

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