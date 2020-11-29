Ученые проанализировали влияние составляющих какао, фруктов и овощей на головной мозг человека и отметили повышение эффективности в выполнении сложных задач.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Так, объектом изучения стали флаванолы - органические вещества, содержащиеся в какао, фруктах и овощах. Вещества помогают насыщать мозг кислородом, что приводит к более успешному выполнению задач.

Ученые из Бирмингемского университета и их американские коллеги из Иллинойского университета отобрали 18 человек без вредных привычек и хронических заболеваний, после чего кормили их какао, насыщенное флаванолами. Во второй части эксперимента этих же испытуемых кормили какао без флаванолов.

Через два часа после обоих экспериментов испытуемым давали подышать воздухом с концентрацией углекислого газа около пяти процентов, что в сотню раз выше нормы. Эти действия должны были повысить приток крови в мозг и быстрее выводить углекислый газ.

Сразу после этого подопытным нужно было решать сложные задачи с неочевидными или даже спорными решениями, тем временем ученые фиксировали активность мозга при помощи функциональной спектроскопии и измеряли оксигенацию во фронтальной коре.

По итогу 14 из 18 респондентов после употребления какао с флаванолами показали явное улучшение результатов, в среднем - на 11% по сравнению с обычным результатом или при употреблении какао без вещества. Отставание оставшихся объяснили тем, что они и до этого были самыми сильными в группе

Стоит отметить, что флаванолы содержатся во многих фруктах и овощах, что придает им насыщенный цвет и несоизмеримую пользу для мозга. В частности, наиболее насыщенными флаванолами считаются какао, яблоки, цедра цитрусовых, облепиха, лук и чай.

Напомним, зараженные коронавирусом люди должны изменить свою привычную диету, чтобы повысить шансы справиться с грозной болезнью.

Как сообщала "Страна", в Минздраве рассказали, как определить свою норму питьевой воды в день и как это влияет на здоровье организма.