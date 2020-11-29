Веганы чаще страдают от переломов чем люди, в чьем рационе содержится мясо. Это может быть связано с более низким потреблением кальция и белка теми, кто перешел исключительно на растительную пищу.

Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в британском журнале BMC Medicine, пишет "N+1".

Так, основываясь на предыдущих исследованиях, в соответствии с которыми минеральная плотность костной ткани у вегетарианцев ниже, чем у мясоедов, ученые из Оксфордского университета решил изучить риск переломов у людей с разными диетами.

Участников разделили на мясоедов, рыбоедов (не ели мясо, но ели рыбу), вегетарианцев (не ели мясо или рыбу, но ели молочные продукты или яйца, или и то, и другое) и веганов (не ели мясо, рыбу, молочные продукты и яйца). В исследовании приняли участие около 29 тысяч мясоедов, 8 тысяч рыбоедов, 15,5 тысяч вегетарианцев и 2 тысяч веганов. За ними наблюдали около 18 лет.

При общем анализе оказалось, что у веганов шанс получить перелом был на 50 процентов выше, чем у мясоедов (р < 0,001). Из расчета на тысячу человек 4,1 случая приходилось на вегетарианцев, а 19,4 - на веганов.

Наибольшая разница в рисках наблюдались при переломах бедренной кости (кроме шейки бедра). Риск перелома бедра по сравнению с мясоедами был выше у рыбоедов, вегетарианцев и наиболее высокий — у веганов (p < 0,001 для всех).

Также выяснилось, что достоверно более высокий риск переломов, в том числе бедра, наблюдался только у вегетарианцев старше 50 лет, а у веганов этот риск оставался высоким в любой возрастной категории. Среди веганов наиболее уязвимы оказались женщины в постменопаузе и люди с низкой физической активностью и низким индексом массы тела.

Впрочем, как заявляют авторы работы, для составления окончательных выводов необходимы дополнительные исследования по влиянию возраста, пола, менопаузы, индекса массы тела и уровня витаминов и минералов у человека на риск переломов в зависимости от диеты.

Среди ограничений этого исследования стоит отметить отсутствие сбора информации о более ранних переломах, остеопорозе и приеме препаратов против него. К тому же исследование включает преимущественно белых британцев, что ограничивает обобщаемость результатов для других этнических групп. Кроме того, в исследование попали в основном женщины (77 процентов), из-за чего нельзя распространять эти результаты на мужчин.

Напомним, ученые выяснили, что веганская и вегетарианская диеты повышают риск инсульта.

Также мы писали, что фермеры обратились в Европарламент с требованием запретить вегетарианский бургер.