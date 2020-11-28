Датская оппозиционная партия призвала власти вырыть норок, которые после их массового забоя были захоронены из-за опасений, что они могут заражать людей мутировавшим коронавирусом.

Теперь опасения вызывают два места массовых захоронений - одно из них находится неподалеку от озера, которое используется для купания, а другое - поблизости от источника питьевой воды.

Новый министр сельского хозяйства Расмус Прен заявил, что поддерживает идею об эксгумации норок и их сожжении. Но, по его словам, для этого потребуется разрешение агентства по окружающей среде.

После обнаружения нового штамма коронавируса было решено уничтожить все поголовье этих животных в стране - почти 17 млн норок, что нанесло непоправимый ущерб датской меховой индустрии - самой крупной в ЕС.

Напомним, 26 ноября стало известно, что в Дании убитые норки начали "выползать" из земли.