Из-за пандемии коронавируса женщины вынуждены выполнять больше работы по дому, одновременно с этим они теряют карьерные и образовательные возможности. Таким образом, Covid-19 может привести к утрате результатов борьбы за гендерное равенство, которая велась последние 25 лет.

Об этом свидетельствуют данные в новом докладе ООН.

"Все, над чем мы работали последние 25 лет, может быть потеряно всего за год. Существует реальная опасность возврата к гендерным стереотипам 1950-х годов", - сообщила заместитель директора организации "ООН-женщины" Анита Бхатия.

Так, в ООН выяснили, что во всех странах мира объем неоплачиваемой работы, в том числе работы по дому, еще до пандемии составлял 16 млрд часов в день. Три четверти такой работы всегда делали женщины. Однако в ходе пандемии нагрузка на женщин стала еще больше. Теперь разрыв вырос не менее, чем вдвое.

Более того, многие женщины не возвращаются на работу после карантина.

Напомним, американские ученые спрогнозировали, что из-за коронавируса внебрачный секс станет табу, а женщины будут конкурировать за мужчин.

Также мы писали о том, что пандемия Covid-19 может привести к 15 миллионам нежелательных беременностей и росту насилия на планете.