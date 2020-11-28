Пандемия отбросила назад эмансипацию. Фото: Pixabay

Из-за пандемии коронавируса женщины вынуждены выполнять больше работы по дому, одновременно с этим они теряют карьерные и образовательные возможности. Таким образом, Covid-19 может привести к утрате результатов борьбы за гендерное равенство, которая велась последние 25 лет. 

Об этом свидетельствуют данные в новом докладе ООН

"Все, над чем мы работали последние 25 лет, может быть потеряно всего за год. Существует реальная опасность возврата к гендерным стереотипам 1950-х годов", - сообщила заместитель директора организации "ООН-женщины" Анита Бхатия.

Так, в ООН выяснили, что во всех странах мира объем неоплачиваемой работы, в том числе работы по дому, еще до пандемии составлял 16 млрд часов в день. Три четверти такой работы всегда делали женщины. Однако в ходе пандемии нагрузка на женщин стала еще больше. Теперь разрыв вырос не менее, чем вдвое. 

Более того, многие женщины не возвращаются на работу после карантина.

Из-за коронавируса женщинам приходится делать значительно больше работы по дому. Доклад ООН

Напомним, американские ученые спрогнозировали, что из-за коронавируса внебрачный секс станет табу, а женщины будут конкурировать за мужчин.

Также мы писали о том, что пандемия Covid-19 может привести к 15 миллионам нежелательных беременностей и росту насилия на планете.

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