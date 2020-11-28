На следующей неделе Министерство здравоохранения объявит о результатах карантина выходного дня после анализа его эффективности. После этого будет решено, нужен ли в Украине новый локдаун.

Об этом глава ведомства Максим Степанов заявил в эфире телеканал "Интер".

"Касательно эффекта, мы на следующей неделе скажем, удалось ли достичь эффекта, которого мы хотим. Но уже мы так видим и понимаем, что мы, во-первых, с одной стороны, сбили недельную динамику заболеваемости, которая была", - сказал он.

Накануне в в офисе президента заявили, что анализируют результаты карантина выходного дня и после этого решат, нужно ли вводить локдаун.

Напомним, Степанов заявил, что до конца осени жесткий карантин точно вводить не будут.

Как сообщала "Страна", в Госпотребслужбе считают, что карантин выходного дня не смог доказать свою эффективность в борьбе против распространения коронавирусной инфекции, в связи с чем в ближайшее время следует ввести полный локдаун.