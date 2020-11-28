Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потребовались большие усилия, чтобы после решения Конституционного суда по е-декларированию не потерять поддержку МВФ и Всемирного банка.

По мнению главы государства, законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование должен быть принят как можно скорее.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, в пятницу, 27 ноября, состоялось заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, в котором принял участие Зеленский. Президент напомнил о решении КСУ, которое, по его словам, привело к конституционному кризису.

"Этот кризис уже привел к очень серьезным последствиям. Нам стоило больших усилий, чтобы после этого решения окончательно не потерять поддержку наших международных партнеров, в частности МВФ, Всемирного банка и других инвесторов. Те, кто лгал в декларациях за 2017, 2018, 2019 годы, уже не будут наказаны. Работа по предупреждению коррупции сегодня остается на паузе", - сказал Зеленский.

Поэтому он призвал Верховную Раду как можно скорее принять законопроект о восстановлении уголовной ответственности за уклонение от подачи декларации и внесения в нее заведомо недостоверных сведений.

"Уголовная ответственность за уклонение от подачи декларации и внесения в нее заведомо недостоверных сведений должна быть достаточно строгой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы. Коррупционеры должны понести ответственность по закону", - сказал Зеленский.

Президент считает, что после этого, чтобы преодолеть конституционный кризис, нужно восстановить нормы Закона "О предотвращении коррупции". Этот документ должен обеспечить полное восстановление проверок деклараций, в том числе деклараций судей, а соответствующие полномочия должны остаться за Национальным агентством по предупреждению коррупции (НАПК).

Напомним, в Раде уже согласовали возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Также мы писали о том, что 27 ноября в Раде появился законопроект Зеленского о восстановлении ответственности за ложь в декларациях.

Между тем, по данным представителя Зеленского в КСУ, Рада рассмотрит законопроект о возвращении уголовной ответственности по декларациям на следующей неделе.