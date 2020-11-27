В то время как Европа начнет делать первые прививки от коронавируса в этом году, в России уже говорят о сроках начала всеобщей вакцинации населения, который колеблется между январем и февралем следующего года.

Об этом сообщает "Лента" со ссылкой на министра здравоохранения страны Михаила Мурашко.

"Сейчас идет полным ходом масштабирование производства", - сказал он.

Первыми прививку получат люди из группы риска - врачи, люди в престарелом возрасте, а также учителя, сотрудники служб жизнеобеспечения, пациенты с хроническими заболеваниями - сахарным диабетом, ожирением, гипертонией.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что имеющиеся в госбюджете средства и те, по которым ведутся переговоры, позволят закрыть потребность Украины в вакцине от Covid-19 на 2021 год. В следующем году планируется провести вакцинацию половины населения.

Как сообщала "Страна", пока правительство ожидает первую партию вакцины от COVID-19 не раньше мая, аналитики заявляют, что массовые прививки от коронавируса не спасут Украину от эпидемии. Также эксперты отмечают, что темп заболеваемости COVID-19 в Украине сейчас самый высокий в Европе.