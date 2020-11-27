Президент США Дональд Трамп, который отказывается признавать свое поражения на выборах, заявил, что его оппонент Джо Байден получил плохие результаты в большинстве крупных городов.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"У Байдена плохие результаты в крупных городах (по данным Politico), за исключением Детройта (больше голосов, чем людей!), Филадельфии, Атланты и Милуоки, где ему было необходимо одержать победу. Неудивительно, что все они расположены в самых важных колеблющихся штатах, и давно известны своей политической коррумпированностью!" - написал Трамп.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о том, что он надеется оспорить результаты выборов президента США и назвал их мошенническими.

Также мы писали, что Трамп назвал условие, при котором Байден войдет в Белый дом в качестве президента США.