Дональд Трамп снова усомнился в результатах Байдена на выборах. Фото: Flickr

Президент США Дональд Трамп, который отказывается признавать свое поражения на выборах, заявил, что его оппонент Джо Байден получил плохие результаты в большинстве крупных городов. 

Об этом Трамп написал в Twitter.

"У Байдена плохие результаты в крупных городах (по данным Politico), за исключением Детройта (больше голосов, чем людей!), Филадельфии, Атланты и Милуоки, где ему было необходимо одержать победу. Неудивительно, что все они расположены в самых важных колеблющихся штатах, и давно известны своей политической коррумпированностью!" - написал Трамп.

Трамп о Байдене и выборах. Скриншот твиттера

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о том, что он надеется оспорить результаты выборов президента США и назвал их мошенническими

Также мы писали, что Трамп назвал условие, при котором Байден войдет в Белый дом в качестве президента США

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