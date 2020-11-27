Астронавты НАСА показали, как празднуют день Благодарения в космосе. Об этом информирует сайт космического Агентства США.

"Часть привлекательности Дня благодарения заключается в том, насколько легко мы привыкаем к привычному: любимая еда, друзья и семья, а также любимые занятия, такие как футбол, головоломки или настольные игры. (...) особенно, когда вы находитесь на высоте 200 миль в космосе", - говорится в сообщении.

Что они едят?

В начале космической программы у астронавтов не было особого выбора в еде. Ужин из индейки со всеми приправами был такой же несбыточной мечтой в начале 1960-х годов, как космическое путешествие несколькими десятилетиями ранее.

Еда должна была оставаться свежей или, по крайней мере, съедобной с момента ее упаковки до конца миссии, что могло занять несколько недель. Он не мог быть громоздким или тяжелым, но он должен был содержать все необходимое для космонавта питание. Его нужно было легко удерживать, чтобы крошки или капли не вылетели из контейнера и не попали в приборы космического корабля. Для первых полетов это означало много еды в тубах.

Сейчас поднос с едой, похожий на те, что астронавты использовали на борту Скайлэба, с едой, посудой и чистыми салфетками. А сам поднос согревал еду.

Что они смотрят?

Экипажи космической станции смогли посмотреть футбол в День Благодарения благодаря прямой трансляции из Центра управления полетами. К сожалению, их выбор занятий может быть ограничен их местоположением.

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