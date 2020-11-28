В декабре этого года Китай собирается запустить на орбиту телескоп, который будет наблюдать и анализировать электромагнитные аналоги гравитационных волн.

Об этом сообщает Xinhua.

Так, Национальный центр космических наук при Академии наук Китая (АНК) запустит панорамный телескоп с космодрома Сичан в провинции Сычуань. Аппарат будет следить за электромагнитными аналогами гравитационных волн или (GECAM).

В миссию входит два аппарата, они также будут зондировать высокоэнергетические излучения от быстрых радиовсплесков, а также различные гамма-всплесков и вспышки магнетаров.

Это поможет понять природу нейтронных звезд и черных дыр. Через три-четыре года планируется запуск еще нескольких таких аппаратов.

Напомним, автоматической обсерватории на орбите вокруг Земли "Хаббл" удалось сфотографировать галактику в созвездии Секстант. По конфигурации она похожа на водопад.

Как сообщала "Страна", команда астрономов из NASA и SETI объединила данные космических телескопов "Кеплер" и Gaia, чтобы рассчитать, насколько часто в Млечном Пути могут встречаться потенциально обитаемые планеты земного типа.