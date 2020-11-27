Утром 27 ноября российский спутник "Канопус-В" и индийский спутник Cartosat-2F пролетели в 224 метрах друг от друга. Об этом сообщает "Роскосмос".

Суммарная масса аппаратов составляет более тонны, а во время пролета их относительная скорость составляла 14,5 километра в секунду, поэтому потенциальное столкновение могло бы привести к образованию огромного количества космического мусора.

На текущий момент в космосе находится несколько тысяч спутников и десятки тысяч объектов космического мусора. Их движение отслеживается системами слежения за космическими объектами, поэтому обычно о потенциальном столкновении становится известно заранее и операторы спутников стараются этого избежать, корректируя орбиту. Например, МКС регулярно меняет орбиту для уклонения от космического мусора.

Тем не менее, корректировка возможна не всегда. Иногда у аппарата нет достаточного количества топлива, чтобы изменить свою рабочую орбиту, а затем вернуться обратно; в других случаях операторы могут и не знать, что маневр необходим, потому что точность систем слежения и прогнозирования орбит не идеальна. К примеру, в 2009 году российский спутник "Космос-2251" и американский Iridium 33 столкнулись с образованием сотен обломков, хотя расчеты предсказывали пролет на расстоянии около 600 метров.

27 ноября специалисты российского Главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве зафиксировали опасное сближение двух спутников дистанционного зондирования Земли: российского "Канопус-В" (третий аппарат серии) и индийского Cartosat-2F. Пролет состоялся в 04:49 по московскому времени, а минимальное расстояние между аппаратами составило 224 метра.

Судя по данным публичных баз траекторий космических объектов, пролет состоялся над побережьем Антарктиды. Относительная скорость аппаратов составила 14,6 километра в секунду. Масса Cartosat-2F составляет 710 килограммов, а российского "Канопус-В" — 465 килограммов. Их размеры — 2,5 метра и 0,9 метра соответственно.

В течение 27 ноября спутники еще несколько раз встретились в районе Антарктиды, но с каждым разом расстояние между ними возрастало.

Ученые считают, что в ближайшие годы проблема потенциальных столкновений на орбите будет только возрастать. В том числе в повышении вероятности столкновений обвиняют мега-группировки спутников, такие как Starlink (у нее уже было потенциальное столкновение из-за ошибки системы предупреждения), а также разработчиков противоспутникового оружия, которые испытывают его на реальных мишенях и тем самым создают множество обломков.

Ранее "Страна" рассказывала, что Китай запустил первый в мире спутник для тестирования 6G.

Также мы писали, что SpaceX отложила очередной запуск партии микро-спутников в космос из-за непогоды.