Во Франции за дискриминацию по признаку акцента человека назначили уголовное наказание. Теперь за такие действия можно на три года попасть в тюрьму и получить штраф в размере 45 000 евро (около 1,5 млн грн - Ред.).

Об этом сообщает The Local.

Так, нижняя палата парламента Франции признала дискриминацию по признаку акцента человека формой расизма. За соответствующий законопроект проголосовали 98 депутатов против троих.

Дискриминацию по акценту, которую называют glottophobie, добавили в список причин дискриминации, которая подлежит судебному преследованию, вместе с расизмом, сексизмом и дискриминацией в отношении людей с инвалидностью.

Максимальное наказание, предложенное в новом законодательстве, составляет три года лишения свободы и штраф в размере 45 000 евро.

Отметим, что закон, предложенный правоцентристским депутатом Кристофом Эйзе, стал предметом бурных дебатов. Депутат от "Французской Полинезии" Майна Сейдж рассказала о трудностях, с которыми могут столкнуться такие люди, как она, говоря с акцентом из-за пределов материковой Франции.

В то же время Жан Лассаль из оппозиционной партии "Свободы и территории", в которую входят корсиканские националисты, проголосовал против текста.

"Я не прошу о благотворительности, я не требую защиты, потому что я такой, какой я есть", - сказал он с сильным акцентом юго-запада Франции.

Напомним, Google выплатит миллионы долларов за дискриминацию по возрасту при трудоустройстве.

Также мы писали о том, что в прошлом году в Польше увеличилось число случаев дискриминации и вражды к украинцам.