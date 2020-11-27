В Ровенской области водители не пускали "скорую", спешившую на место ДТП с детьми. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Сообщение фельдшера из Ровенской области возмутило тысячи человек. Медичка рассказала, как пришлось ей с коллегами добираться до травмированных в ужасной аварии мальчиков, брат которых и мама погибли в ДТП. Карету скорой водители не только не пропускали, но и подрезали и создавали аварийные ситуации", - говорится в сюжете.

Ранее "Страна" сообщала, что под Винницей произошло смертельное ДТП, а погибших пришлось вырезать из салона авто спецтехникой.

Также мы писали о том, как в Киеве патрульные попали в ДТП, когда ехали на место другой аварии.