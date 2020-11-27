Глава МОЗ Украины пообещал, что на следующей неделе полный локдаун не наступит
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до конца осени жесткий карантин точно вводить не будут.
Об этом он рассказал в эфире телеканал "Интер".
"На следующей неделе точно никто не будет его вводить. Мы рассматриваем разные варианты развития событий, но в любом случае мы за семь-десять дней сделаем советующее сообщение с четким перечнем ограничений, если нам необходимо будет вводить жесткие карантинные меры", – сообщил он.
По его словам, сейчас заполняемость в больницах в среднем составляет 50%, а ситуация с коронавирусом, хоть и напряженная, но не критичная.
Накануне глава МВД Арсен Аваков заявил, что вопрос о введении локдауна уже решается в Кабмине.
Напомним, в Госпотребслужбе считают, что карантин выходного дня не смог доказать свою эффективность в борьбе против распространения коронавирусной инфекции, в связи с чем в ближайшее время следует ввести полный локдаун.
Как сообщала "Страна", пока что в офисе президента анализируют результаты карантина выходного дня и после этого решат, нужно ли вводить локдаун.