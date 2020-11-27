Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до конца осени жесткий карантин точно вводить не будут.

Об этом он рассказал в эфире телеканал "Интер".

"На следующей неделе точно никто не будет его вводить. Мы рассматриваем разные варианты развития событий, но в любом случае мы за семь-десять дней сделаем советующее сообщение с четким перечнем ограничений, если нам необходимо будет вводить жесткие карантинные меры", – сообщил он.

По его словам, сейчас заполняемость в больницах в среднем составляет 50%, а ситуация с коронавирусом, хоть и напряженная, но не критичная.

Накануне глава МВД Арсен Аваков заявил, что вопрос о введении локдауна уже решается в Кабмине.

Напомним, в Госпотребслужбе считают, что карантин выходного дня не смог доказать свою эффективность в борьбе против распространения коронавирусной инфекции, в связи с чем в ближайшее время следует ввести полный локдаун.

Как сообщала "Страна", пока что в офисе президента анализируют результаты карантина выходного дня и после этого решат, нужно ли вводить локдаун.