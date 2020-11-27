Правоохранители Польши начали розыск молодого парня из Украины, который может быть как-то связан с ножевым ранением двоих соотечественников в возрасте 19 и 21 года.

Об этом сообщает пресс-служба Подкарпатского отделения полиции Польши.

Разыскиваемого украинца зовут Александр Сытник, он может находиться на юге страны. Полиция опубликовала фото Сытника и просит всех, кто может помочь в задержании молодого человека, обращаться в правоохранительные органы.

"Двое граждан Украины, скорее всего, получили травмы в результате применения опасного инструмента. Парни обратились в больницу с серьезными травмами. Полиция разыскивает парня, гражданина Украины Александра Сытника, который может иметь связь с этим событием", - указано в сообщении.

Отметим, накануне в полиции города Жешув рассказали, что в ночь на 27 ноября на украинцев напали - одного порезали ножом в съемной квартире, а второго нашли возле дома. В помещении были следы драки, обоим парням потребовалось вмешательство врачей.

Как сообщала "Страна", в Польше при задержании полицией скончался украинец. Известно, что правоохранители применили к нему электрошокер и перцовый газ.

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