В 2019 году Украина стала второй после Китая страной по количеству детей, которые были усыновлены американскими семьями.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте государственного департамента США.

Отмечается, что в течение минувшего года граждане США усыновили 298 детей из Украины, что сразу на 50 больше, чем годом ранее.

Из усыновленных украинцев сразу 150 - подростки в возрасте от 13 до 17 лет, остальные 109 детей - от 5 до 12 лет.

Отмечается, что 54% усыновленных детей это мальчики, 46% - девочки.

"Большинство из этих детей имеют особые потребности или старшего возраста. Некоторые были усыновлены вместе с братьями и сестрами", - заявили в посольстве США в Украине.

Лидером по количеству усыновленных детей стал Китай, в 2019 году граждане США забрали оттуда 819 человек. На третьем месте Колумбия - 244 детей. Пятерку стран замыкают Индия и Южная Корея - 241 и 166 детей, соответственно.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине нельзя отменить усыновление ребенка, если это противоречит его интересам.

Также мы публиковали список документов, которые требуются при усыновлении ребенка.