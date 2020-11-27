В Буэнос-Айресе, у стадиона клуба "Бока Хуниорс", за который играл Диего Марадона, создали стену памяти легендарного футболиста.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Поклонники Марадоны разместили у стадиона цветы, символику клуба, плакаты, фотографии. А в самом районе Ла Бока собираются обновить и подкрасить уже имеющиеся граффити с Марадоной. Торговцы тем временем зазывают прохожих купить футболки с его изображением или сфотографироваться с его статуей.

Напомним, в среду, 25 ноября, умер легендарный футболист Диего Марадона. Ему было 60 лет. В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, 11 ноября его выписали. Однако долго прожить не удалось, у бывшего игрока случился сердечный приступ, который и стал причиной смерти.

Также мы писали о том, что 26 ноября состоялась церемония прощания с легендарным футболистом.