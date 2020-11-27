Басманный суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно (с испытательным сроком 4 года) бывшего главу и одного из создателей НАК "Нафтогаз" Игоря Бакая. Он был арестован в столице России в октябре 2017 года по подозрению в финансовых махинациях.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Приговор был вынесен еще в четверг, 26 ноября. Суд признал Бакая виновным в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ).

Три года назад после задержания Бакай был взят под стражу, но потом ему заменили меру пресечения на домашний арест.

Следствие вменило Бакаю хищение $12 млн у Metalloinvest Limited, полученных в рамках договора займа от имени ООО "Индустриальная группа "Русский медведь".

Бакай имеет паспорта России, Украины и Греции. Он занимал пост первого председателя правления "Нафтогаза" с 1998 по 2000 год. С 1997 по 2000 год он был внештатным советником президента Украины Леонида Кучмы. С 2003 по 2004 - главой Государственного управления делами Украины. После победы Виктора Ющенко на президентских выборах он ушел в отставку и в начале 2005 года уехал в Россию.

"Страна" рассказывала о домашнем аресте Бакая, который присудили всего через 15 дней после заключения под обычный арест.

Мы также писали, кому конкретно экс-глава "Нафтогаза" Бакай не вернул в Москве $12 млн.