В Евросоюзе после "брэксита" назревает еще более серьёзный кризис, который может грозить новыми "экситами" вплоть до развала объединения.

Из-за ссоры Польши и Венгрии с ЕС оказался заблокирован двухтриллионный бюджет ЕС на семь лет и фонд восстановления после пандемии. Брюссель пытался урезать бюджет Варшаве и Будапешту, увязав предоставление помощи с уровнем демократичности стран, так называемым механизмом верховенства права. Которому две страны Восточной Европы, по мнению еврочиновников, не соответствуют. И пытаются принудить к послушанию через финансовый вопрос, требуя исправить свое законодательство.

Главные претензии ЕС сводятся к тому, что судебная власть в Венгрии и Польше не совсем, по мнению Брюсселя, независима, также им вменяют давление на СМИ, отказ принимать мигрантов и ущемление сексуальных меньшинств.

"Смутьяны" ЕС, однако, не сдаются.

Поляки и венгры говорят, что требования Евросоюза - это месть за их независимую политику. В том числе и экономическую, которая, например, позволила Польше демонстрировать быстрый рост промышленности. Причем в Варшаве не скрывают амбиций составить конкуренцию Германии в роли ведущего "промпроизводителя" ЕС.

Венгерский премьер Орбан и его польский коллега Моравецкий заявили о том, что не изменят своей позиции: если ЕС будет и дальше настаивать на увязке экономики и идеологии, то они заблокируют принятие бюджета и плана помощи. До саммита ЕС, на котором должны быть утверждены эти документы, осталось чуть больше двух недель — и уступать Варшава и Будапешт не намерены.

В Польше уже зазвучали призывы к выхожу из ЕС, "полэкситу".

В то же время у Польши, которая считается близким союзником США и на этих выборах ставила на Трампа, после прогнозируемого прихода к власти Байдена могут испортиться отношения и с Вашингтоном.

"Страна" разбиралась, что ждет Польшу, Венгрию и ЕС и как это повлияет на Украину.

Нелегалы и украинский вопрос

Конфликт из-за финансов между центром и "новой Европой" (государствами, которые вступили в союз не так давно, 16 лет назад) тянется уже несколько лет, еще с начала миграционного кризиса.

Польша и Венгрия стали сопротивляться и вообще возмущаться диктату евробюрократов, когда им приказали оставлять у себя нелегалов по спущенным сверху квотам.

Как заявил венгерский госсекретарь Золтан Ковач, Брюссель прибегает к "политическому шантажу" и использует условия, связанные с "верховенством права", как "политический кнут против тех, кто не хочет становиться в очередь".

"Нас шантажируют, потому что мы не принимаем мигрантов", - сказал он.

Также польские и венгерские власти еще пару лет назад обвинили в попытке установить диктатуру и начали грозить всякими санкциями. А против Венгрии в 2018 году Европарламент возбудил штрафную процедуру, предъявив обвинения в неуважении европейских ценностей и нарушении принципов правового государства.

Тем временем набирают обороты конфликты между Венгрией и Польшей и Украиной - на почве национализма и из-за спорного закона об образовании, по которому нацменьшины не смогут обучаться на родном языке.

Эксперты связывают обострение отношений Киева с соседями с их финансовыми разборками с ЕС.

По их мнению, Польша и Венгрия демонстрируют большую суверенность и шантажируют Брюссель "украинским вопросом". Таким образом пытаются выторговать новый бюджет на уровне прошлогодних.

Конфликты с Украиной, полагают в экспертной среде, могут быть призваны продемонстрировать Брюсселю, что если они хотят порядка и спокойствия на восточном фланге Европы, надежной охраны границ и контроля над ситуацией в Украине, они не должны снижать дотации и финансирование программ для Польши и Венгрии.

Но, похоже, Украина не настолько волнует Брюссель, чтобы отступать от своих требований к Варшаве и Будапешту.

Польша и Венгрия, однако, тоже уступать не намерены. Орбан заявил, что не может рисковать тем, что Венгрии придется занять по таким темам как миграция позицию, которая не устраивают ее народ.

Моравецкий сказал, что не хочет, чтобы Евросоюз сбился с курса:

"И этот курс должен основываться на том факте, что 27 стран характеризуются 27 различными правовыми порядками, традициями, в том числе видением будущего. Это разнообразие нужно уважать, это нужно ценить. Нужно заботиться об интересах каждой из стран-участниц. Сегодня нападают на Венгрию, Польшу, Словению, завтра это может быть Болгария, Испания, Италия, потому что кому-то может что-то не понравиться. Мы без колебаний применим вето не только во благо Венгрии и Польши, но и во благо всего Европейского союза", - заявил он.

"Или быть частью Запада, или оставаться в сфере влияния России"

8 декабря намечается второй этап схватки по предмету спора между Венгрией и Польшей с ЕС на встрече министров иностранных дел Европейского совета. Затем в середине декабря пройдет решающий саммит глав государств и правительств ЕС.

По правилам ЕС часть решений принимается квалифицированным большинством — не менее 55% стран, или 15 из 27 стран, представляющих не менее 65% населения Евросоюза, часть особенно важных вопросов — консенсусом.

По "соответствию верховенству права" в Европейском совете будет голосование квалифицированным большинством. Это гарантирует принятие вопроса, против которого выступают Венгрия и Польша. Но тогда поляки и венгры в ответ вновь пообещали остановить своим вето принятие бюджета ЕС и фонда помощи, поскольку здесь будет требоваться именно консенсус.

Впрочем, в Брюсселе и Берлине полагают, что на вето по бюджету и фонду в Варшаве и Будапеште все-таки не решатся.

Хотя фактический ультиматум Моравецкого и Орбана демонстрирует, что они намерены идти до конца.

Конечно, не обошлось, как и в Украине, в поисках "руки Кремля". Бывший польский премьер Дональд Туск прямо обвинил правящую в Польше партию Качиньского в работе на Москву (хотя националиста Качиньского менее всего можно заподозрить в пророссийскости).

"Все, я подчеркиваю, все действия "Права и справедливости" четко вписываются в стратегию России по разрушению ЕС и геополитической изоляции Польши. Осознанно они это делают или нет - вопрос второстепенный", - заявил Туск.

Есть мнение, что нынешняя ссора может обернуться дрейфом "восточного блока" в сторону России и расколом в ЕС.

"У такой страны как Польша, очень простой выбор. Или быть частью Запада, или быть в сфере влияния России. Сказки о третьем пути - интеллектуальное мошенничество. ПиС, вероятно, и не хочет выводить Польшу из ЕС, но последовательно активирует механизмы, которые делают такой сценарий самоубийства более вероятным", - сказал нам Витольд Юраш, президент польского Центра стратегического анализа.

В польской правой прессе уже появились призывы к выходу из Евросоюза.

"Союзу надо сказать: хватит. #Полексит - мы вправе об этом говорить", - пишет Do Rzeczy.

Инициатива выхода Польши из ЕС витает и в польских коридорах власти.

"Polexit из темы маргинальных Твиттер-ридов становится полноценным элементом польского политического воображения. Почетные грабли Кэмерона переехали в Варшаву. Посмотрим, будут ли желающие проверить - что произойдет, если наступить второй раз?" - написала на своей странице в Facebook живущая в Польше украинская журналистка Елена Бабакова.

Как считают эксперты, если бюджет для Польши и Венгрии таки урежут, это вполне может подтолкнуть Варшаву к более активным действиям в формировании "новой реальности" в Европе, где она будет пытаться привлечь в свою сферу влияния меньшие государства и создать свою мини-союз.

В этой связи может активизироваться инициатива "Трех морей", в которую вошли государства Восточной Европы с ведущей ролью Польши. Впрочем, политологи считают этот проект пока слабым.

"Вопреки ожиданиям, Вашингтон достаточно прохладно встретил инициативу "Трехморья" и направил ее в русло инфраструктурных проектов. Наверное, этот проект будет развиваться и далее, но пока что в нем слишком много противоречий и он откровенно дотационный изначально: как способ коллективного шантажа Брюсселя эта объединение, наверное, имело смысл. Как самостоятельный региональный суперблок - только как проводник интересов более крупного игрока (США? Китай? Россия?). По крайней мере, в ближайшей перспективе", - говорит нам политолог Константин Бондаренко.

"Давление Вашингтона на Варшаву при Байдена усилится"

Между тем намечаются проблемы у Польши и Венгрии и с заокеанскими "западными партнерами".

"Польшу ждут не наилучшие отношения с новой администрацией в Вашингтоне. Варшава открыто поддерживала Трампа", - прогнозирует Юраш.

Политолог Руслан Бортник прогнозирует усиление давления на Польшу и Венгрию после прихода к власти Байдена.

"А роль Польши как ключевого партнера США внутри Европейского союза уменьшится. Ведь Польша при Трампе заняла место чуть ли не Британии, представляя в ЕС интересы США, превращаясь в региональный центр силы вместе с европейскими странами. Байдену такая Польша не нужна, Байден будет находить понимание с Брюсселем, Берлином или Парижем, а Польшу могут ожидать очень сложные времена. И возможно именно в период Байдена и Орбан, и Качиньский могут потерять власть в результате выборов или даже протестных акций. Но это будет не сразу. Думаю, что временной лаг от прихода Байдена к обращению внимания на польско-венгерскую проблему внутри ЕС будет исчисляться годами. Тем более, что изначально всегда пытаются договориться. К тому же и Венгрия, и Польша пользуются внутри США двухпартийной поддержкой. И Байдену будет не так просто что-то делать или помогать давлению против этих стран", - сказал нам Бортник.

"Черная метка" от Сороса

Тем временем обостряется ссора Польши и Венгрии с близким к демократам Джорджем Соросом, который бросил им "черную метку", призвав ЕС наказать "бунтарей".

"Они знают, что грубо нарушают закон, и не хотят расплачиваться за последствия. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и, в меньшей степени, фактический правитель Польши Ярослав Качиньский выступают не столько против абстрактной концепции верховенства закона. Для них принцип верховенства закона кладет предел их личной и политической коррупции", - написал Сорос в статье, опубликованной в Project Syndicate.

Он добавил, что две страны пошли на такой шаг в тот момент, когда Европа страдает от опасного всплеска случаев COVID-19, и это привело в замешательство представителей других стран ЕС.

В случае отсутствия соглашения по новому бюджету старый бюджет, срок действия которого истекает в конце 2020 года, будет продлеваться ежегодно.

Тем не менее Сорос указывает на возможность обойти вето: принятое недавно условие, по которому финансирование ЕС можно получать исключительно при соблюдении принципа верховенства закона. То есть из нового бюджета Евросоюза ни Венгрия, ни Польша не получат никаких выплат как раз потому, что не соблюдают этот принцип.

"Вопрос в том, сможет ли ЕС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель проявить политическую волю", - написал Сорос.

Он охарактеризовал себя как убежденного сторонника ЕС в виде открытого общества, построенного на верховенстве закона. Как венгерского еврея по происхождению его особенно беспокоит ситуация в Венгрии, где он занимается благотворительностью более 30 лет.

Далее Сорос обрисовал ситуацию в Венгрии, где, по его мнению, "Орбан построил тщательно продуманную клептократическую систему, чтобы слепо грабить страну".

"Трудно оценить, насколько он обогатил свою семью и друзей, но многие из них стали чрезвычайно богатыми. Орбан сейчас использует новую волну COVID-19, чтобы внести поправки в Конституцию Венгрии и закон о выборах и закрепиться на посту пожизненного премьер-министра конституционными средствами. Это трагедия для венгерского народа", - считает Сорос.

Ответ Орбана, который ранее запретил деятельность структур Сороса в Венгрии, не заставит себя ждать.

Венгерский премьер в эфире венгерской радиостанции назвал Сороса наиболее коррумпированным человеком в мировой политике, который платит многим политикам.

"Больше всего он развращает бюрократов в Брюсселе, которые шантажируют и угрожают Венгрии", - сказал Орбан.

По мнению Орбана, из кризиса можно выйти при помощи переговоров.

"Сорос угрожает Венгрии и Польше, поскольку переговоры - это способ урегулирования споров в ЕС. Бюджетные дебаты, которые ведутся на лезвии ножа, не редкость в истории ЕС, что, конечно же, возникает из необходимости согласования интересов 27 государств-членов", - сказал он.

Орбан заявил, что видит возможность для компромисса с ЕС, но "приемлемо только такое решение, которое было бы действительно законным, а не политическим".

"В настоящее время с помощью Сороса они хотят создать механизмы, которые могли бы заставить Венгрию снести ограждение или впустить мигрантов простым большинством или двумя третями голосов. Венгрия отвергает такие требования", - сказал венгерский премьер.

Фактор южных стран ЕС и украинские заробитчане

В обострении отношений Польши и Венгрии с ЕС есть еще один фактор. Брюсселю все сложнее прокормить своих "бедных родственников" с юга - Португалию, Италию, Грецию, Испанию, по которым коронавирус ударил больнее всего.

"В этих странах наблюдаются тревожные тенденции: нарастание уровня недовольства политикой Брюсселя, рост евроскептических настроений. Брюссель пытается решать вопросы этих государств традиционно - денежными вливаниями (хотя подобная политика не оправдала себя в случае с Грецией несколько лет тому назад). Но все же другого варианта у Брюсселя нет. Но где взять деньги? Понятно, что лучше решить этот вопрос за счет тех, кого не жалко - стран Восточной Европы. Во-первых, они "перебьются". Во-вторых, по мнению Брюсселя, они свое получили в прошлом десятилетии и теперь должны быть благодарны. В-третьих, это своего рода карательная акция - за то, что Восточная Европа больше ориентируется на Вашингтон, чем на Берлин или Брюссель", - говорит Кость Бондаренко.

Но, считает политолог, вполне возможно, что Брюссель пересмотрит политику по бюджету отдельных государств в обмен на полное послушание.

"Выполнила, к примеру, Венгрия план по приему мигрантов - получила дополнительную премию. Не выполнила - сорри. То есть, в данном ключе мы сталкиваемся с новой политикой Брюсселя относительно государств последних волн расширения, что вряд ли добавит стабильности самому Евросоюзу", - полагает эксперт.

Впрочем, есть мнение, что Брюссель, однако, будет делать все, чтобы не допустить ухода Польши и Венгрии из союза. Ведь раскол в ЕС никому не нужен, поскольку его последствия поставит под вопрос дальнейшую евроинтеграцию, а для стран Восточной Европы приведет к прямым экономическим потерям. А потому стороны будут пытаться найти компромисс.

Украина - не член ЕС, и ее напрямую не коснутся финансовые битвы европейцев. Разве что заработки станут менее интересными заработки в Польше, где трудится больше всего украинцев, даже во время эпидемии (около двух миллионов).

"Когда Польше урежут финансирование, найти работу станет сложнее. Во-первых, сократится рынок труда - заробитчан станет меньше. Во-вторых, зарплаты, которые предлагаются нашим рабочим, снизятся с $700-1000 до $600-650, что для заробитчанина существенно", - прогнозирует Бондаренко.