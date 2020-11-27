Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья Молдовы приняла решение ввести в стране чрезвычайное положение в здравоохранении с 30 ноября по 15 декабря.

Об этом сообщает Newsmaker.

Так, с 28 ноября будет запрещена работа ночных клубов и караоке, с 30 ноября бары, рестораны и кафе смогут работать с 07:00 до 22:00, в остальное время ограничиваясь доставкой. Кроме этого в стране закроют спортивные и развлекательные мероприятия, олимпиады, научные конференции, театры, кино, концертные залы и дома культуры за исключением закрытых репетиций.

Также комиссия посоветовала работодателям перевести сотрудников на удаленную работу. В силе остается ограничения на встречи более трех человек, а пенсионерам старше 63 лет можно выходить из дома только по крайней необходимости.

Напомним, пока правительство ожидает первую партию вакцины от COVID-19 не раньше мая, аналитики заявляют, что массовые прививки от коронавируса не спасут Украину от эпидемии. Также эксперты отмечают, что темп заболеваемости COVID-19 в Украине сейчас самый высокий в Европе.

Как сообщала "Страна", все чаще представители власти говорят о том, что перед Новым годом в Украине может быть введен жесткий локдаун, как в марте. Премьер-министр Денис Шмыгаль уже подтвердил - жесткий "новогодний" локдаун не исключен, и правительство уже "прорабатывает разные сценарии". Якобы карантин выходного дня дает результат, но на праздники начнутся ярмарки, встречи и гулянья, что создает новые эпидемиологические риски.