В подмосковном городе Мытищи жители заметили праздношатающегося бурого медведя, который не впал в спячку. В этом районе косолапых вообще не видели около 70 лет.

Об этом сообщается на сайте Министерства экологии и природопользования Московской области.

Информация о медведе поступила в минэкологии из администрации городского округа Мытищи. Жители города видели зверя в двух районах города и напуганы его появлением.

Экологи называют несколько вероятных причин, почему животное не заснуло:

климатические изменения или болезнь, из-за которых зверь не набрал достаточно веса, чтобы залечь в берлогу;

аномально теплая зима прошлого сезона, из-за которой животное раньше обычного вышло из спячки и у него сбился ритм сна;

режим самоизоляции из-за коронавируса и уменьшение антропогенной нагрузки на природу.

Министерство выдало разрешение на временный отлов шатуна.

"Разумеется, он будет проведен так, чтобы не причинить зверю вреда или стресса. После этого животное будет перемещено в привычную ему среду обитания, удаленную от населенных пунктов. В Подмосковье осталось не более 10-15 особей, и климатические изменения последних лет ставят их жизни под угрозу. Мы сделаем все возможное для спасения медведя", - заверил министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Бурый медведь был занесен в Красную книгу Московской области как вид, резко сократившийся в численности и нуждающийся в особой охране. Последние 40 лет наблюдений показали, что численность медведей в Подмосковье возросла. Но в Мытищах их не видели около 60-70 лет.

Ранее "Страна" публиковала видео погони огромного медведя за водителем автобазы в Магадане.

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