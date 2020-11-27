В небольшом немецком городе Весселинг, расположенном недалеко от Кельна, мужчина шел по улице и обнаружил отрубленную человеческую голень.

Об этом со ссылкой на местную полицию пишет РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник, 24 ноября. Мужчина обнаружил странную находку рядом с небольшим переходом на улице Роденкирхенер. После этого он обратился в полицию. Изначально правоохранители предполагали, что голень могла появиться там в результате преступления. Поэтому полиция Кельна создала комиссию по расследованию убийства для выяснения фактов и обыскала окрестности.

Полицейские выяснили, что найденная голень была ампутирована в больнице, которая, в свою очередь, передала ее специализированной фирме для транспортировки в пункт утилизации. Как голень попала на улицу и кто несет за это ответственность, пока установить не удалось.

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