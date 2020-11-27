Врачи посоветовали украинцам установить определенные границы для просмотра новостей и соцсетей до нескольких минут в день, чтобы не перегружать голову. Это может помочь в борьбе с мигренями, плохим настроением и отсутствием мотивации.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Вам знакомо ощущение, когда от безумного количества информации и новостей едва не взрывается голова? Бесконечные ленты соцсетей и неугомонные оповещения новостей способны засосать нас в такой круговорот, особенно во времена пандемии, из которого выйти без головной боли просто невозможно. А давай попробуем ограничить новости, которые ты видишь, слышишь или читаешь? Чтобы лишний раз не переживать и не расстраиваться", - указано в сообщении.

Для этого медики предложили ограничить просмотр новостей одним-двумя непродолжительными периодами за день. Например, за чашкой кофе или чая или же ставить себе напоминание. Это делается для того, чтобы ограничить поток ненужной информации, которая на фоне отсутствия возможности что-то собственноручно изменить не только переполняет мозг, вытесняя из него более насущные идеи, но и может вогнать в плохое настроение.

Вне установленного периода врачи советуют максимально отказаться от ненужного использования интернета, переписок и соцсетей.

"Попробуй так хотя бы несколько дней и сравни свое самочувствие. Присоединяйся к марафону здоровых привычек #ЗдороваяУкраина и делай вместе с нами каждый день маленькие шаги для своего здоровья", - добавили в ЦОЗ.

Напомним, в Минздраве рассказали, где можно пройти тест на различные типа гепатита, а также как лечат заболевание в Украине. Кроме этого оказалось, миллион украинцев не догадываются о своем диагнозе.

Как сообщала "Страна", в Центре общественного здоровья рассказали украинцам, что такое фиолетовый плач ребенка первых месяцев жизни и чем опасно для него встряхивание с целью успокоения.