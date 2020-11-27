Американский производитель электромобилей Tesla отзовет в США и Китае более 10 тысяч автомобилей Model X и Model Y. Это связано с жалобами на дефекты крепления.

Об отзыве сообщает "Интерфакс".

В США отзыву подлежат 9 136 кроссоверов Model X 2016 года выпуска и 401 кроссовер Model Y 2020 года выпуска. А согласно данным Государственного управления рыночного регулирования КНР, в Китае компания отзывает 870 автомобилей Model X, выпущенных в 2016 году.

В проблемных моделях выявлены два вида дефектов:

угроза отрыва наружной секции крыши между подъемными задними дверями (при движении куски крыши могут представлять опасность для других участников движения, особенно для мотоциклистов);

плохо затянутые болты в механизме рулевого управления (что может повлечь отказ рулевого управления и, соответственно, аварию).

Tesla бесплатно устранит дефекты, хотя в компании заявили, что им не известно о каких-либо происшествиях, вызванных этими неисправностями.

Между тем акции Tesla прибавляют в цене. С начала текущего года их стоимость взлетела на 586%, что позволило основателю и главе Tesla Илону Маску выйти на второе место в ежегодном рейтинге самых состоятельных людей мира.

Ранее "Страна" сообщала, что Tesla выпустила собственную текилу, которую раскупили за несколько часов.