На Донбассе задержали украинского военного, который избил своего сослуживца, а потом поджег его и забрал у него деньги.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По версии правоохранителей, военнослужащий одной из воинских частей в Донецкой области нанес телесные повреждения своему сослуживцу.

"Он избил потерпевшего, облил горючей жидкостью, поджег, а также завладел денежными средствами. Солдата доставили в Центральную городскую больницу города Торецка с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами пламенем правой нижней конечности", - сообщают в Офисе генпрокурора.

Нападавшего военного задержали по факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, а также разбоя (ч.2 ст.406, ч.1 ст.187 УК Украины). Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Луганской области пьяный солдат убил сослуживца и попытался замаскировать смерть под суицид.

Также мы писали о том, как на Донбассе пьяный военный пытался изнасиловать 14-летнюю девочку, но ее спасла бабушка.