Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что источники происхождения коронавируса необходимо искать в китайском Ухане, куда планируют отправить миссию для эпидемиологического расследования.

Об этом со ссылкой на генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса пишет Reuters.

"Что касается изучения происхождения вируса, то должно быть ясно одно: это изучение начнется с Уханя в Китае, откуда пришло первое сообщение", - заявил он.

По мнению гендиректора ВОЗ, на основе этого исследования станет ясно, куда дальше направлять поиски.

Напомним, 17 ноября 2019 года в Китае выявили первый случай заболевания Сovid-19. Тогда еще неизвестный вирус SARS-CoV-2 обнаружили жителя города Ухань. Позже китайские врачи фиксировали от одного до пяти новых случаев заражения ежедневно, однако только в конце декабря стало понятно, что они имеют дело с новым типом коронавируса.

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