В Польше зафиксировали первую во втором полугодии 2020 года вспышку птичьего гриппа. Она произошла на птицеферме в районе Вольштына в Великопольском воеводстве.

Об этом сообщает Cenyrolnicze.pl.

Вспышку высокопатогенного птичьего гриппа подтипа H5N8 на птицеферме подтвердили в Государственном ветеринарном институте.

Отмечается, что это 33-я вспышка такого птичьего гриппа в 2020 году на территории Республики Польша и первая во второй половине этого года.

После этого Россельхознадзор запретил ввоз в Россию продукции птицеводства из Польши в связи с распространением гриппа птиц, передает ТАСС.

Напомним, мы писали о том, как в феврале текущего года в Китае зафиксировали вспышку птичьего гриппа.

Также сообщалось, что тогда же на фермах Саудовской Аравии свирепствовал патогенный птичий грипп.