Группа ученых из Британии и Франции исследовала более 12 тысяч мутаций коронавируса нового типа, обнаруженных у жителей 99 странах мира. Они выяснили, что ни одна из мутаций не увеличивает заразность вируса.

Статья о результатах работы генетиков опубликована в журнале Nature Communications.

SARS-CoV-2 относится к РНК-вирусам, которые мутируют тремя способами:

из-за ошибок при размножении;

при взаимодействии с другими вирусами, которые заражают одну с ним клетку;

из-за иммунной системы хозяина.

SARS-CoV-2 накапливает мутации примерно с той же скоростью, что и возбудитель гриппа, однако к чему они могут приводить – вредить вирусу или помогать ему – ученые пока не знают.

Первое серьезное изменение в геноме коронавируса было зафиксировано в начале марта. Тогда в Европе начали распространяться новые штаммы коронавируса, для которых была характерна общая мутация в гене S. Он управляет производством белков части оболочки SARS-CoV-2, непосредственно связанной с его способностью проникать в организм.

Сейчас эта мутация – D614G – есть практически у всех вариаций коронавируса нового типа, которые циркулируют среди населения всех континентов Земли. Судя по ее быстрому распространению, она может делать коронавирус заразнее от 2,5 до 8 раз.

Однако результаты исследования генетиков противоречат этим более ранним данным. В ходе работы ученые проанализировали образцы вируса от более чем 46 тысяч человек, собранные в конце июля 2020 года. Всего они выявили более 12 тысяч мутаций.

Чтобы понять, насколько та или иная мутация помогает вирусу распространяться, то есть становится ли вирус с такой мутацией более заразным, исследователи создали модель эволюционного древа вируса. С ее помощью было рассчитано, будет ли та или иная вариация вируса встречаться чаще других.

Расчеты показали, что ни один из исследованных вариантов не помогает SARS-CoV-2 быть более заразным, большинство мутаций оказались нейтральными, даже D614G.

При этом исследователи опасаются, что широкомасштабная вакцинация может привести к новым мутациям, которые сведут эффект от нее к минимуму и помешают иммунной системе распознавать вирус.

Ранее украинский министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что, наоборот, новые мутации вируса могут сделать вакцинацию неэффективной.

О том, что коронавирус стабилен и мутации не делают его более заразным, ранее говорили и в ВОЗ.