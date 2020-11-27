Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обеспокоился тем, что ученики, пользующиеся жестовым языком, плохо владеют украинской речью. Он заявил о необходимости срочно это исправить и перевести все обучение глухих с русского на украинский.

Об этом чиновник написал в Фейсбук.

"К сожалению, сегодня большинство педагогических и социальных работников на недостаточном уровне владеют украинской жестовой речью. Поэтому развитие украинского языка жестов, создание доступной языковой среды для лиц с нарушениями слуха в учебном процессе, полное обеспечение современными учебно-методическими, дидактическими материалами, как это определено действующим законодательством, достойная оплата труда в педагогической и социальной сферах - среди приоритетов, которые должны быть определены управленцами в сфере образования и социальной политики", - написал Креминь.

Также он уверяет, что в его секретариат поступает много жалоб о нарушениях мовного закона в школах.

"К сожалению, с переходом большинства учебных заведений на дистанционную форму обучения количество таких случаев и форм самих нарушений впечатляет. Это связано как с отсутствием контроля за выполнением нагрузки педагогическими, научно-педагогическими работниками администрациями учебных заведений, так и сознательным игнорированием участниками образовательного процесса языкового законодательства", - посокрушался шпрехенфюрер.

Он напомнил, что по закону языком образовательного процесса на всех уровнях является только государственный язык. И призвал доносить на тех, кто отступает от этой нормы.





Ранее Креминь писал, что его вдохновила идея приложения для онлайн-жалоб на русский язык.

Также он анонсировал борьбу с русскоязычными учителями в Киеве.