В Сети опубликован доклад-расследование базирующегося в Лондоне Центра противодействия цифровой ненависти (Center for Countering Digital Hate или CCDH). Оно носит название Hatebook.

В "книге ненависти" подробно рассказывается об использовании Facebook для международной координации неонацистов.

В Украине ядро такой деятельности, утверждается в докладе, - это батальон "Азов" и террористическая Misanthropic Division.

"Обе группы пытаются экспортировать свою идеологию в западные страны, получить там последователей и подстрекать к насилию. Батальон "Азов", неонацистское военизированное формирование, предлагает принимать и тренировать американских членов агрессивного движения Rise Above. Misanthropic Division, тесно связанная с "Азовом", оказывала влияние на внутренних экстремистов в США и Великобритании, обвиненных в террористических преступлениях", - говорится в Hatebook.

В докладе делается акцент на то, что украинские радикалы снабжают западных единомышленников нацистской символикой, литературой, идеями. Составители анализа выявили в общей сложности 61 праворадикальный аккаунт. Во главе этой "пирамиды" стоит "Азов". Аудитория пабликов - около 112 тысяч читателей из разных стран мира. Основные платформы - Facebook и Instagram.

Глава CCDH Имран Ахмед заявил, что руководство Facebook было уведомлено об активности этих групп, однако до сегодняшнего дня они доступны для просмотра.

Полная версия доклада CCDH "Книга ненависти":

Британские издание The Observer, которое комментирует доклад, приводит конкретный пример - у студента из Великобритании Эндрю Даймока, который обвиняется по 12 террористическим статьям, нашли символику Misanthropic Division.

Газета называет "Азов" неонацистской группировкой. Факт, что ее члены входят в состав Национальной гвардии Украины, не указывается.

Расследование CCDH - не первое по теме за последнее время. В середине ноября журналист-расследователь Кристофер Миллер подготовил аналогичную публикацию для Buzzfeed.

В статье детально рассказывается, как "Азов" и "Нацкорпус" продолжают вести деятельность в соцсетях, несмотря на попытки убрать оттуда пропаганду украинских ультраправых групп.

Подробнее - в нашем материале: "Как Facebook зарабатывает на пропаганде "Нацкорпуса", которую обещал блокировать".