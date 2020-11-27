Отмена кассовых аппаратов и мораторий на проверки. Налоговый Майдан огласил свои требования
На 1 декабря представители микробизнеса запланировали проведение налогового майдана под стенами Верховной Рады. Они перечислили семь своих ключевых требований к власти.
Требования опубликованы в Фейсбук-сообществе "Предприниматели Украины".
Налоговый майдан будет требовать в первую очередь срочного рассмотрения и принятия законопроектов №3993 и №№3853-1, которые вносят изменения в Налоговый кодекс касательно упрощения учета доходов физических лиц - предпринимателей и упрощения системы налогообложения. Так, принятие одного проекта даст возможность в свободной форме вести отчетность, а второго - восстановить право плательщиков единого налога не применять регистраторы расчетных операций (РРО).
Другие требования такие:
- Образовать при президенте Украины постоянно действующий консультативно-совещательный орган, который будет заниматься развитием микропредпринимательства в Украине. Этот орган должен быть создан на паритетных началах, с участием в нем представителей власти и представителей микропредпринимательства.
- Все изменения в законодательство, касающиеся условий деятельности микропредпринимателей, должны вноситься исключительно после их обсуждения с представителями микробизнеса и прогнозирования их последствий. Главным критерием реформ в Украине должно стать уменьшение вмешательства чиновников в хозяйственную деятельность.
- Провести реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины в соответствии со стандартами ЕС для обеспечения прозрачных и простых процедур взыскания налогов и растаможивания товаров.
- Ввести мораторий на проверки микробизнеса всеми контролирующими органами до завершения реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.
- Ввести мораторий на все виды проверок всеми контролирующими органами до момента снятия карантинных ограничений.
- Принимать взвешенные решения в отношении карантина и меры для соблюдения конституционных прав и свобод, и не допустить ограничения деятельности малого и микробизнеса.
Как писала "Страна", 17 ноября предприниматели уже протестовали под Радой.
Однако в тот день парламент провалил отсрочку введения регистраторов расчетных операций, чего требовали протестующие.