На 1 декабря представители микробизнеса запланировали проведение налогового майдана под стенами Верховной Рады. Они перечислили семь своих ключевых требований к власти.

Требования опубликованы в Фейсбук-сообществе "Предприниматели Украины".

Налоговый майдан будет требовать в первую очередь срочного рассмотрения и принятия законопроектов №3993 и №№3853-1, которые вносят изменения в Налоговый кодекс касательно упрощения учета доходов физических лиц - предпринимателей и упрощения системы налогообложения. Так, принятие одного проекта даст возможность в свободной форме вести отчетность, а второго - восстановить право плательщиков единого налога не применять регистраторы расчетных операций (РРО).

Другие требования такие:

Образовать при президенте Украины постоянно действующий консультативно-совещательный орган, который будет заниматься развитием микропредпринимательства в Украине. Этот орган должен быть создан на паритетных началах, с участием в нем представителей власти и представителей микропредпринимательства.

Все изменения в законодательство, касающиеся условий деятельности микропредпринимателей, должны вноситься исключительно после их обсуждения с представителями микробизнеса и прогнозирования их последствий. Главным критерием реформ в Украине должно стать уменьшение вмешательства чиновников в хозяйственную деятельность.

Провести реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины в соответствии со стандартами ЕС для обеспечения прозрачных и простых процедур взыскания налогов и растаможивания товаров.

Ввести мораторий на проверки микробизнеса всеми контролирующими органами до завершения реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

Ввести мораторий на все виды проверок всеми контролирующими органами до момента снятия карантинных ограничений.

Принимать взвешенные решения в отношении карантина и меры для соблюдения конституционных прав и свобод, и не допустить ограничения деятельности малого и микробизнеса.

Как писала "Страна", 17 ноября предприниматели уже протестовали под Радой.

Однако в тот день парламент провалил отсрочку введения регистраторов расчетных операций, чего требовали протестующие.