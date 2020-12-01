В последний месяц 2020 года нас ожидают магнитные бури. Причем, одно геомагнитное колебание будет очень серьезное.

Уже 2 декабря магнитосфера возбудится. Потом штиль до 18 декабря, пятницы. А в этот день опять начнутся колебания.

19 декабря, в субботу, вовсе ожидается мощная магнитная буря, которую почувствуют метеозависимые люди.

В особенности в зоне риска в эти дни будут находиться дети и женщины, у которых есть хронические заболевания. Быть осторожными также следует беременным и пожилым гражданам, у которых проблемы с сердечно-сосудистой системой.

В дни бурь - 2, 18 и 19 декабря - лучше минимизировать контакты, не перемерзать, не загружать себя морально и физически, спать не менее восьми часов, правильно питаться, не пить алкоголь.

Ниже можно ознакомиться с расписанием магнитных бурь на декабрь 2020:

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