Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг информацию Александра Лукашенко о том, что он требовал от Евросоюза "душить" Беларусь.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

Так, по словам главы украинского МИД, никаких слов о необходимости "душить" Беларусь в его разговорах с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом не звучало.

"Никаких таких слов в наших разговорах с Хайко Маасом не звучало. Я принципиально против "душить" Беларусь, ее бизнес и производство. Я наоборот за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно", - написал Кулеба.

Отметим, что ранее Александр Лукашенко заявлял, что получил от КГБ сводки, в которых также были данные о разговоре министра иностранных дел Украины с немецким коллегой. По его словам, Кулеба призывал "душить" Беларусь.

Также мы писали, что Лукашенко сообщил о центрах американских спецслужб в Киеве и под Варшавой.

В ответ глава украинского МИД Кулеба отреагировал мемом с американским сериальным персонажем.