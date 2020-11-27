Еще до объявлении пандемии коронавируса китайские врачи называли одним из главных симптомов заражения головную боль. Такая боль бывает и у переболевших COVID-19. Российский профессор, руководитель Центра диагностики и лечения головной боли ПСПбГМУ им. Павлова Александр Амелин объяснил их природу.

Комментарии ученый дал изданию "Доктор Питер".

По словам Амелина, одной из причин головных болей после выздоровления может быть сильный стресс.

"Если человек тяжело перенес ковид, да еще на фоне того ажиотажа, который возник вокруг этой инфекции или даже смерти близких, у него может развиться посттравматическое стрессовое расстройство. Оно бывает у тех, кто испытал сильные эмоции и страх, как правило, связанные с угрозой для жизни... При посттравматическом стрессовом расстройстве голова будет болеть до тех пор, пока человек не получит необходимой психотерапевтической помощи. Синдром может еще долго сохраняться после того, как стрессогенный фактор перестал действовать. И только анальгетиками здесь не поможешь - они не лечат душу", - объяснил Амелин.

Какой-то особой специфики у постковидных болей в голове, по словам невролога, нет. Как правило, они схожи с головной болью напряжения, которая возникает на фоне психоэмоционального или интеллектуального напряжения, иначе говоря, переутомления. Например, для многих пребывание в больнице или дома с длительной неопределенной тревогой "чем все закончится" - тоже стресс, испытание, с которым многие не справляются. А возникшие тревожные мысли и страх перед возможными последствиями провоцируют развитие головной боли напряжения.

Если же боль мучает тех, кто только заболел COVID-19 (а таких по статистике 8%), то в этом нет ничего из ряда вон выходящего, успокоил ученый.

"Ничего удивительно в этих 8% нет, это немного. Например, при гриппозной инфекции головная боль встречается значительно чаще, но об этом никто не переживает и не говорит, считают само собой разумеющимся... Механизм развития головной боли при любом инфекционном заболевании абсолютно одинаковый. Независимо от того, чем конкретно болен человек - гриппом, ОРВИ или COVID-19. Никакой разницы нет. Слишком много напряжения связанно с этой инфекцией, к которой надо относится со всей серьезностью, но без паники", - сказал профессор.

Он добавил, что возникшие неожиданно головные боли во время COVID-19 могут быть никак не связаны с инфекцией. Например, одной из причин может быть развитие опухоли. Поэтому если боль долго не уходит, нужно обследоваться у невролога.

Ранее ученые называли четыре главных ранних симптома заражения коронавирусом.

Также специалисты упоминали два самых опасных признака болезни, при которых нужно вызывать скорую помощь.