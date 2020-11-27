В Северной Корее провели несколько казней чиновников и борются с эпидемией коронавируса. Также страна готовится к возможным переменам внешнеполитического курса США после прихода к власти Джо Байдена.

Как пишет южнокорейское издание The Korea Herald, об обстановке у соседей заседании парламентского комитета по разведке законодателям Южной Кореи рассказал представитель Национального агентства разведки.

Как говорится в отчете разведки, в августе в Северной Корее за ввоз запрещенных товаров на фоне усиленного таможенного контроля на границе из-за пандемии был казнен чиновник. Еще одного высокопоставленного чиновника казнили по обвинению в махинациях с обменом валют.

В южнокорейском разведсообществе проинформировали, что руководитель КНДР Ким Чен Ын в последнее время предпринимал "безрассудные поступки" на фоне экономических трудностей. В частности, поднял цены на сырьевые товары и сократил объем промышленного производства. Кроме того, в стране было предписано приостановить рыбную ловлю и производство соли из-за опасений, что морская соль может быть заражена коронавирусом.

А в Пхеньяне и провинции Чагандо ввели режим изоляции.

Также в Северной Корее обеспокоены тем, что надежды на потепление отношений с США после поражения Дональда Трампа на выборах могут рухнуть.

По данным агентства, Пхеньян из опасений в связи с распространением коронавируса может отложить съезд Трудовой партии Кореи, который был запланирован на начало следующего года. Однако при этом страна планирует провести военный парад, чтобы продемонстрировать свои возможности в области оружия перед началом правления администрации Байдена.

Ранее "Страна" сообщала, что дипломатам КНДР запретили ругать США в период перехода власти от Трампа к Байдену.

Мы также писали, что Северная Корея установила мины на границе с Китаем для борьбы с коронавирусом.