Трамп ретвитнул сообщения об убийстве в Тегеране ведущего иранского физика-ядерщика
Президент США Дональд Трамп в Twitter сделал репост сообщения об убийстве в Тегеране ведущего иранского физика-ядерщика.
Сообщение израильского журналиста Йоси Мельмана, а также The New York Times Трамп ретвитнул 27 ноября.
"Согласно сообщениям в Иране, Мохсен Фахризаде был убит в Дамаванде, к востоку от Тегерана. Он возглавлял секретную военную программу Ирана и много лет разыскивался Моссадом. Его смерть - серьезный психологический и профессиональный удар для Ирана", - сказано в сообщении Мельмана.
Трамп своих комментариев по поводу этого события пока что не давал.
Напомним, 27 ноября под Тегераном был убит видный иранский физик-ядерщик Мохсин Фахризаде. В МИД Ирана подозревают Израиль в его убийстве.
А в Министерстве обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран заявили, что Фахризаде стал жертвой террористов.