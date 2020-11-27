Трамп ретвитнул новости об убийстве Мохсена Фахризаде. Фото: Flickr

Президент США Дональд Трамп в Twitter сделал репост сообщения об убийстве в Тегеране ведущего иранского физика-ядерщика.

Сообщение израильского журналиста Йоси Мельмана, а также The New York Times Трамп ретвитнул 27 ноября. 

"Согласно сообщениям в Иране, Мохсен Фахризаде был убит в Дамаванде, к востоку от Тегерана. Он возглавлял секретную военную программу Ирана и много лет разыскивался Моссадом. Его смерть - серьезный психологический и профессиональный удар для Ирана", - сказано в сообщении Мельмана. 

Трамп своих комментариев по поводу этого события пока что не давал. 

Трамп ретвитит новости об убийстве иранского ученого-ядерщика. Скриншот твиттера

Напомним, 27 ноября под Тегераном был убит видный иранский физик-ядерщик Мохсин Фахризаде. В МИД Ирана подозревают Израиль в его убийстве.

А в Министерстве обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран заявили, что Фахризаде стал жертвой террористов.

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