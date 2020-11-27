Министерство иностранных дел России заявило решительный протест в связи с заходом эсминца США "Джон Маккейн" в территориальные воды РФ. Инцидент, произошедший 24 ноября в акватории залива Петра Великого, в ведомстве назвали откровенной провокацией.

Заявление опубликовано на сайте ведомства 27 ноября.

В МИД напомнили обстоятельства случившегося: корабль углубился в территориальное море РФ на более чем 2 км. В связи с этим американской стороне по военно-дипломатическим каналам был сделан жесткий демарш.

"В данной акватории корабли должны соблюдать нормы международного права и законодательства Российской Федерации, касающиеся мирного прохода через ее территориальное море. Эти требования были осознанно нарушены с намерением поставить под сомнение международно-правовой статус залива Петра Великого. МИД России заявляет в этой связи решительный протест. Квалифицируем произошедшее как откровенную провокацию, направленную на нарушение мира и доброго порядка", - отметили в МИД.

В ведомстве добавили, что Вашингтону хорошо известна позиция России в отношении акватории, которая является внутренними водами РФ и на которую распространяется суверенитет РФ.

"Попытки утверждать иное недопустимы. Очевидно, что через подобного рода бряцание оружием США осознанно идут на обострение, вновь подтверждая, что на нынешнем историческом отрезке силовые методы отстаивания собственных внешнеполитических позиций для них являются наиболее предпочтительными", - констатировали в МИД.

В конце заявления отмечается, что заход военного корабля в территориальное море РФ не создает и не может создавать никаких международно-правовых последствий для статуса соответствующих акваторий. А также призвали США воздержаться от подобных авантюр в будущем.

"В противном случае ответственность за возможные последствия будет полностью лежать на американской стороне. Оставляем за собой право на ответные действия", - резюмировали в МИД.

Как рассказывала "Страна", корабль ВМФ России под угрозой тарана вывел эсминец за пределы территориальных вод.

Мы также приводили объяснение Седьмого флота США, что делал "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого.