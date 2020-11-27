В акватории реки Припять во время патрулирования сотрудники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС совместно с экологами заметили рыбака.



Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в пятницу, 27 ноября.



Так, 57-летний мужчина незаконно проник на территорию зоны отчуждения за пределами контрольно-пропускного пункта.

"Место для рыбалки мужчина выбрал вблизи города Чернобыль. При осмотре моторной лодки полицейские обнаружили запрещенные рыбацкие принадлежности, которые используются исключительно в холодный период, а также свежевыловленную рыбу", - говорят правоохранители.

Отмечается, что по факту преступления следователи отдела полиции зоны ЧАЭС открыли уголовное производство по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 3 лет.

"Также, за несанкционированное проникновение в зону отчуждения в отношении нарушителя составлен административный протокол по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы административного дела направлены в суд для принятия решения", - добавили в правоохранительных органах.





Ранее "Страна" сообщала, что вчера активисты заявили о повышенном в 600 раз уровне радиации возле ЧАЭС. В Агентстве по управлению зоной отчуждения отреагировали на сообщение и пояснили, что кратковременное значительное повышение показателей радиационной обстановки в Чернобыльской зоне отчуждения произошло из-за поверки датчиков.



Также напомним, что Уже через 50-60 лет люди смогут жить в 30-километровой зоне вокруг Чернобыльской атомной электростанции, однако 10 километров вокруг ЧАЭС навсегда останутся зоной отчуждения.