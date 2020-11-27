Президент США Дональд Трамп, не признающий проигрыш на выборах, намерен оспорить их результаты и добиться своего переизбрания.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Нет, выборы 2020 года были сплошным мошенничеством, мы выиграли с большим отрывом (и, надеюсь, оспорим сфальсифицированный результат), но мы должны выйти и помочь Дэвиду (Пердью - Ред.) и Келли (Лефлер - Ред.), двум великим людям. В противном случае мы играем на руку очень больным людям. Я буду в Джорджии в субботу!" - написал Трамп.

Так, речь идет о том, что Трамп намерен поддержать кандидатов в сенаторы от республиканцев - Келли Лефлер и действующего сенатора Дэвида Пердью.

Отметим, что выборы сенаторов в штате состоятся 5 декабря. От их исхода зависит, удастся ли республиканцам сохранить контроль над сенатом, или же он перейдет к демократам.

Напомним, ранее Трамп назвал условие, при котором Байден войдет в Белый дом в качестве президента США.

Также мы писали о том, что Трамп ищет судью и не хочет признать свое поражение на выборах .