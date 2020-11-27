Шестой выпуск телевизионного шоу "Холостячка" на СТБ, которое выходит в эфир в 19:00 по пятницам, ознаменовалось знакомством участников с 8-летним сыном Ксении Мишиной - Платоном.

На этот раз телепроект покинул самый молодой участник 23-летний владелец аутсорсингового агентства Игорь Бабко и 28-летний блогер-музыкант Андрей Шатырко.

События в Карпатах, куда переместились конкурсанты, развивались стремительнее обычного. Уже на первых минутах реалити соревнования покинул 23-летний Игорь Бабко. Он признался, что тяжелее всего выдерживал конкуренцию с остальными мужчинами. А во время очередного этапа программы, когда ему предстояло бороться не только за внимание девушки, но и ребенка, окончательно растерялся.

Игорь Бабко покинул проект "Холостячка" 27 ноября

"Мне важно, как мужчины будут взаимодействовать с моим ребенком не на словах, а на делах", - конкретизировала героиня шоу.

Остальные участники справились с заданием отлично - им предстояло посадить молодые саженцы сосен. Эколог отметил, что лучше всех с задачей справился Андрей Рыбак. С ним Мишина и отправилась на первое свидание на этой неделе. Встреча прошла в спа-салоне, где пара смогла расслабиться и уединиться, обмазать друг друга воском и шоколадом, а также покупаться в чане. "Я не удивилась, что Андрей выбрал такое интимное свидание", - сказала она и позволила себя поцеловать после того, как мужчина искренне рассказал о своих страхах в отношениях и повлиявшем на него родительском разводе.

Мишина также призналась, что Рыбак с самого начала проекта является ее фаворитом.

Тем временем остальные участники проекта отправились кататься на квадроциклах вместе с 8-летнем Платоном. Мальчика катали по очереди. При этом Алексей Тригубнко и Евгений Ковтуненко выбрали более медленный и безопасный стиль вождения, что не слишком восхитило Платона в отличие от дерзкого вождения Александра Эллерта и Андрея Шатырко. Вдобавок ко всему ребенка Мишиной снабдили целым арсеналом газировки, чипсов и шоколадных батончиков, что парни назвали "запрещенкой". Такой подход к своему сыну Ксении не пришелся по душе, о чем она откровенно заявила ведущему Григорию Решетнику.

В рамках шестого выпуска Мишина также реализовала одно из своих желаний - вместе с Андреем Шатырко они впервые прыгнули с парашютами. Затем состоялось тройное свидание Ксюши с Евгением Ковтуненко, Александром Эллертом и Андреем Рыбаком в месте силы - заповеднике Тустань. Здесь карпатский мольфар Любомир рассказал про характер трех парней и кто больше всего подходит девушке по энергетике.

Одно из самых интересных свиданий произошло у Ксюши с ее сыном и Алексеем Тригубенко. Они учились кататься на моноколесе. А в завершении мальчику подарили электросамокат.

Отметим, что в пост шоу "Как выйти замуж" психологи детальнее разбирали моменты, связанные с воспитанием ребенка в семье.

Как сообщала "Страна", первый поцелуй на проекте у Ксении Мишиной произошел с Александром Эллертом, когда пара осталась на ночевку с палаткой в Олешковских песках. Эллерт является фаворитом проекта. Автору шуток в "Студия Квартал-95" 18 ноября исполнилось 34 года. Он был дважды женат и воспитывает 12-летнюю дочь.

Ведущий корпоративов и сценарист различных юмористических ТВ-проектов 29-летний Андрей Рыбак отметил день рождения на проекте - 9 августа. Он - друг Эллерта и в рамках проекта также соревнуется за расположение Ксении Мишиной.

В самом начале в шоу участвовали 16 человек. В выпуске от 13 ноября "Холостячку" со скандалом покинул Назар Дзивульский, у которого тоже есть сын Платон.