В Министерстве обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран заявили, что убитый 27 ноября под Тегераном видный иранский физик-ядерщик Мохсин Фахризаде стал жертвой террористов.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Террористы убили сегодня ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде", - отметили в военном ведомстве.

Также в министерстве рассказали некоторые детали инцидента. Оказывается, сразу после взрыва автомобиля ученого незамедлительно отправили в больницу на вертолете, но он скончался от полученных ранений.

По данным СМИ, на месте покушения прозвучал как минимум один взрыв, после которого были слышны звуки перестрелки.

Ранее в Иране жертвами покушений стали не менее шести ученых, связанных с ядерными исследованиями.

Как писала "Страна", в МИД Ирана подозревают Израиль в убийстве физика-ядерщика.

А журналисты связывают теракт на трассе под Тегераном с недавним тайным визитом израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы "Моссада" Йоси Коэна в Саудовскую Аравию.