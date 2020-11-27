В польском Жешуве в больницу доставили двоих украинских студентов, пострадавших в результате ножевого нападения. Кто нанес им ранения - не установлено.

Об этом сообщает TVP Info.

Инцидент произошел в ночь на 27 ноября в многоквартирном доме. Двоих проживающих там студентов обнаружили с ножевыми ранениями, их госпитализировали. В полиции уточняют, что один из пострадавших - в тяжелом состоянии.

Сейчас не установлено, кто наносил удары и был ли в квартире третий человек, либо же молодые люди ранили друг друга. Ведется расследование.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что детали инцидента выясняются и дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Люблине.

Напомним, "Страна" писала о том,как в Польше охранник магазина жестоко избил гражданина Украины.

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