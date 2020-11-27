В пятницу, 27 ноября, цены на нефть эталонных марок изменяются разнонаправленно на торгах: Brent слабо дорожает, по сравнению со вчерашней ценой на закрытии рынка, в то время как WTI дешевеет на $0,47 (1,03%).

Сначала недели цены на нефть выросли примерно на 7%, с начала месяца на 27% или почти на треть.



Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, вчера, 26 ноября, основные торги в США не проводились в связи с праздником (День благодарения), а сегодня, в пятницу завершатся на час раньше.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:25 КСК составляет $47,94 за баррель, что на $0,14 (0,29%) выше цены на закрытие рынка в четверг.

Цены фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени торгуются на уровне $45,24 за баррель, что на $0,47 (1,03%) ниже их стоимости по итогам торгов в среду.

По данным с начала недели как Brent, так и WTI подорожали примерно на 7%, а с начала ноября - на 27%. Поддержку нефтяному рынку оказали новости об успехе сразу нескольких компаний в разработке вакцин от Covid-19, повысившие оптимизм в отношении того, что проблема пандемии коронавируса, существенно ограничивающей деловую активность и спрос на нефть, будет решена, отмечает Dow Jones.

Аналитики предупреждают, что цена нефти может скорректироваться после быстрого роста, особенно с учетом снижения уверенности в эффективности экспериментальных вакцин после выявления проблем в тестировании вакцины британской AstraZeneca.

Отмечается, что в центре внимания трейдеров остается ОПЕК+, которой на следующей неделе предстоит решить, нужно ли следовать плану увеличения добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с января 2021 года или лучше отложить повышение.

К тому же, в понедельник, 30 ноября, пройдет конференция ОПЕК, а на 1 декабря запланирована встреча министров стран ОПЕК+.



Ранее "Страна" сообщала, что в Абу-Даби нашли огромное месторождение нефти почти на 900 млрд долларов. По предварительным данным, речь идет о бассейне объемом в 22 млрд баррелей.



Также напомним, что нефтяные цены достигли максимальной с 5 марта отметки, когда еще не была объявлена пандемия. По данным еженедельного доклада министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 754 тыс. баррелей - до 488,72 млн баррелей.