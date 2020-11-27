В ближайшее время Украина усилит мониторинг ситуации относительно возможного заражения коронавирусом среди норок. Соответствующие меры обсудят на совещании с представителями профильных ассоциаций и бизнеса.

Об этом заявила глава Госпотребслужбы Украины Владислава Магалецкая, сообщает пресс-служба правительственного портала.

Как отмечается, что на норковых фермах организуют мониторинг возможной заболеваемости.

По словам Магалецкой, по его результатам будут приняты меры по минимизации рисков распространения заболевания. Кроме того, организуют лабораторные исследования норок на SARS-CoV-2 на основе европейского опыта.

"Обращаюсь ко всем: речь не идет о массовых убийствах животных, закрытии ферм или коррупционных проверках... Никто не будет создавать проблемы там, где их нет. Но государство должно контролировать ситуацию", - заявила она.

Напомним, в начале ноября в Дании у норок выявили мутировавший коронавирус, после чего их решили массово убивать на фермах и сжигать.

Затем на одной из норковых ферм Швеции заболевание обнаружили у животных и сотрудников.

Кроме того, о массовом забое животных объявили во Франции и Ирландии.

При этом в отличии от Европы, украинские звероводы обещают не уничтожать норок. "У нас такой ситуации, как в Дании (там умертвили 17 миллионов животных), Швеции и Голландии не случится, потому что на любой ферме норки находятся на карантине", - заявили они.