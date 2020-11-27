Президент США Дональд Трамп, который отказывается признавать свое поражение на выборах, заявил, что его оппонент Джо Байден, чтобы войти в Белый дом в качестве главы государства, должен доказать, что он не получил голоса обманным путем.

Соответствующее сообщение Трамп разместил в Twitter.

"Байден может войти в Белый дом в качестве президента только в том случае, если он сможет доказать, что его нелепые "80 миллионов голосов" не были получены обманным или незаконным путем. Если вы увидите, что произошло в Детройте, Атланте, Филадельфии и Милуоки, массовое мошенничество с избирателями, он получит большую неразрешимую проблему!" - написал Трамп.

Напомним, ранее Трамп говорил, что если коллегия выборщиков признает Байдена победителем на выборах, он покинет Белый дом.

Также мы сообщали, что Трамп пообещал подать крупный иск со всеми фальсификациями на выборах.